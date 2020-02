RECENZE: Intelektuálem v divokých devadesátkách

Začátek devadesátých let v Praze. Československo se pomalu rozpadá a historikovi Richardovi, který se řadí do kategorie mladých a nadějných, se zase rozpadl vztah s dívkou. Ve vzduchu jsou cítit velké změny, které ne vždy prospějí slušným lidem. V románu Učenci to ilustruje dojemná vedlejší postava Richardova otce, kterého divoké devadesátky smetly i s jeho naivní vírou v kapitalismus a v to, že v Čechách funguje právo.