RECENZE: Barvy, houževnatost, sebevědomí a naděje v patriarchální Brazílii

V českém překladu Martina Illeka vyšel román, který se dočkal filmového zpracování s letošním uvedením na karlovarském festivalu. Jde o stylově a vyprávěním jednoduchý příběh, jenž mapuje životní osudy dvou brazilských žen, sester Eurídice a Guidy Gusmaových. Vracíme se do doby jejich dětství, dospívání, do dětství a dospívání jejich rodičů, manžela Eurídice i sousedů. To vše na základě jejich prostých výpovědí, které sestávají především z nástinu načrtnutých společenských rolí, jež v té době každý člen rodiny měl, a to prakticky od narození.