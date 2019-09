RECENZE: Ariana Grande, současný pop a přísné kontroly

Zaznělo na třicet skladeb. Kdesi uprostřed koncertu došlo na směsku tří v jednom zátahu (Right There, You’ll Never Know a Break Your Heart Right Back), na začátku každé z pěti částí, na které byl koncert rozdělen, zněly písničky reprodukované, podpořené videem. Zpěvačka se v tu chvíli v zákulisí převlékala, neboť i to je součást moderní popové show.