Rambo je zpět a vzkazuje: Rozsekám vás na kusy

Rambo už mnohokrát sliboval, že to je naposledy, ale nebylo. Další akční peklo rozpoutá veterán v Americe. Usadil se totiž na ranči v Arizoně a konečně nalezl i někoho, na kom mu osobně záleží.

Dcera jeho dávného přítele se vydá za hranice do Mexika, kde ji unese místní mafie. Únosy dívek pro nucenou prostituci provádí zločinci v Mexiku celkem běžně, v tomto případě si ale vybrali špatně.

„Jde k vám smrt a není nic na světě, co by vám pomohlo ji zastavit,“ oznámí Rambo mexickému drogovému kartelu. Jak to může dopadnout? Přece jako vždycky.