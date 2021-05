Queenie vyrazí o prázdninách na turné

„Nebýt této přestávky nejspíše bychom kompletní přípravu tour opět svěřili externímu promotérovi. Díky současné situaci jsme ale měli dostatek času, a proto jsme se vůbec poprvé zapojili do celkové organizace našich letních koncertů. Chtěli jsme, aby už samotný vstup do areálu byl pro fanoušky zážitkem. Aby měli pocit, že se náhle ocitli v trochu jiném světě. Tak neváhejte a nechte se vtáhnout do našeho universa,“ zve fanoušky frontman kapely Michael Kluch.