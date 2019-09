Přijedou Megadeth a Five Finger Death Punch

Kapely vyrazí příští rok na společné zimní turné po Evropě se speciálními hosty Bas Wolves.

„Line-up je opravdu velkolepý. Bad Wolves jsou senzací posledních let a publikum dokážou pořádně rozpálit. Megadeth představovat nepotřebují, jsou to absolutní legendy. Přínos Davea Mustaina tomuto žánru je prostě nezměrný. Považuji ho za jednoho ze zakládajících otců nejen thrashe, ale obecně heavy metalu, protože jeho riffy a hra na kytaru ovlivnily každého, kdo se ocitl v akčním rádiu Megadeth… a to je opravdu velký rádius,“ řekl Kytarista 5FDP Zoltan Bathory.

Stará thrash-metalová klasika Megadeth působí na pódiích už od roku 1983. Vydali desítky alb a během 36 let se jim podařilo prodat asi 38 milionů kusů zvukových nosičů. Dostali jednu cenu Grammy v kategorii Nejlepší metalový výkon za skladbu Dystopia ze stejnojmenného alba a dvanáct nominací. Momentálně připravují další studiové album.

Mladší Five Finger Death Punch jsou rocková sestava, která se v roce 2018 stala nejhranější kapelou v amerických rockových rádiích. Nedávno vydali své sedmé řadové album A justice for none, kde si libují v hymnických refrénech.

Bad Wolves debutovali teprve roku 2018 a jejich coververze Zombie (Cranberries) hned získala platinu v USA a Švédsku, dvojitou platinu v Kanadě a zlato v Austrálii. Album přineslo také skladby Hear Me Now nebo Remember When.