Příhody v umělecké krajině, která umí znejistit

Příhoda opracovává hmotu do tvaru, v němž má zásadní místo prostor. Místo v prostoru. To je mimochodem zásadní rozdíl mezi tím, co představil Krištof Kintera. I jemu se podařilo opanovat Rudolfinum svým světem. Pro mnohé tehdy naboural muzeální nudu, do navoněných sálů přinesl kus špíny z ulice. Ale v porovnání s tím, co předvádí na mezinárodní scéně dobře usazený, a přesto v uměleckých disciplínách přelétavý Jiří Příhoda, to bylo přece jen o kus jinde.