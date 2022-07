Po Beastie Boys pojmenují v New Yorku náměstí

Proslavili se hip-hopovým singlem Cooky Puss (1983) a debutem Licensed to Ill (1986). Album Paul’s Boutique (1989) bylo celé poskládané ze samplů a část kritiky z něj byla nadšená, i když nevydělalo moc peněz. Komerčními trháky byla spíš pozdější alba Check Your Head (1992) a Ill Communication (1994). Následovaly desky Hello Nasty (1998) nebo The Mix-Up (2007) a Hot Sauce Committee, Part Two (2011).