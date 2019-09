Petr Harmáček z Top Dream Company: Už jsme pochopili, jaký je funk

„Tower of Power mají nejlepší dechovou sekci na světě. My si řekli, že uděláme jeden koncert, na kterém zahrajeme jejich písně. Odehráli jsme první, po roce druhý, a potom nám začaly přicházet nabídky na hraní na dalších koncertech a festivalech. Byla to pro nás výzva, ale současně jsme věděli, že nemá smysl hrát na festivalech písničky Tower of Power. A tak jsme začali skládat vlastní, ve stylu funku a soulu,“ vysvětlil Právu jeden ze zakladatelů skupiny, trumpetista a leader kapely Petr Harmáček.

Původní název byl T. O. P. Dream Company, přičemž úvodní slovo s tečkami v sobě neslo zkratku oblíbenců Tower of Power. Když začal Harmáček skládat první skladby, tečky z názvu vyňali.

Petr Harmáček, šéf Top Dream Company. Foto: archiv kapely

„James Brown, Maceo Parker, Tower of Power; Earth, Wind & Fire, Kool & The Gang, z českých kapely Romana Holého J. A. R., Monkey Business, Sexy Dancers, ti všichni nám byli vzory a hodně nás inspirovali. Jako autor jsem postupně nabíral zkušenosti a teď už písničky rozepisuju od partů bicích po zpěvy,“ přiznal Harmáček. „Dnes už jsme po hudební i ekonomické stránce soběstační a děláme si, co chceme.“

V začátcích skupiny byli v sestavě mimo jiné zpěváci Vojtěch Dyk nebo Ondřej Ruml, základ instrumentalistů tvořili absolventi konzervatoře. Během let se v ní vystřídala spousta členů. Nyní je zpěvákem Jakub Vaňas. Těch stálých, tedy jádro kapely, je dnes větší polovina, tedy šest. Zbylí členové se točí podle dané situace a časových možností.

„Profesionální muzikanti se nechávají na hraní od různých sestav najímat, takže se dost často stává, že pro naše koncerty nemají už volno. Na některé pozice v Top Dream Company mám tedy k dispozici dva tři hráče, kteří jsou minimálně stejně dobří. Když to tak vezmu, tak jsme vlastně komunita zhruba pětadvaceti muzikantů,“ vysvětlil.

Top Dream Company naživo. Foto: archiv kapely

První album Live in Prague vyšlo v roce 2009. O rok později následovala deska Keep On Movin’, v roce 2015 kolekce Double Gig a potom vinyl Funk You (2017). Mezitím kapela natáčela klipy k některým svým skladbám.

„Opravdu dobré to začalo být, když jsme pochopili, jaký funk je a jaký má smysl. Zpočátku jsme si písně přepsali do not a podle nich je hráli. Tehdy nám nedocházelo, proč je to právě tak, jak to je. Jakmile jsme ale nahrávali ve studiích, začali jsme v tom mít jasno. Došlo nám, že je zbytečné mít na nahrávce tolik stop a not, když větší síla je v jednoduchosti. V tomto nás hodně ovlivnily třeba skladby Michaela Jacksona a Prince,“ řekl Harmáček.

Top Dream Company se celých patnáct let pohybují mezi angličtinou a češtinou v textech. Vědí, že napsat dobrý český text pro funk nebo soul je těžké. Nevzdali to však. Na příští rok chystají album, na kterém se takovým rozhodně vyhýbat nebudou.

„V našich písních jsou zábava, láska, sex, vtahy, společenské věci i trochu politiky. Před pár dny jsem napsal funkovou písničku V břiše, která je o tom, co asi dítě před příchodem na svět v těle matky prožívá. I to je pro mě aktuálně téma pro text,“ usmál se Harmáček.

Na výroční koncert do pražského Lucerna Music Baru si pozvali bývalé členy kapely i hosty. Účast přislíbil i Vojtěch Dyk, se kterým si prý střihnou i písničku od Tower of Power.