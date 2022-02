Ostravský koronadeníček dostal knižní podobu

Psát začala Špornová v době, kdy zůstala kvůli lockdownu doma zavřená s manželem. „A dámy mi dají za pravdu, že to není nic lehkého. Nikde se nedalo koupit žádné jídlo a vy musíte každý den vařit. A já už jsem nevěděla co vařit. Manžel se pro jistotu zavřel ve sklepě, něco tam neustále vrtal, řezal a nadával. A já začala psát,“ popsala, jak vzniklo 70 fejetonů. Přiznala, že poslední necelé dva roky přinesly tolik situací, s kterými nikdo neměl zkušenost. „Bylo to nahoru dolů, jeden den jsem vřískala: Všichni tady umřeme, a druhý den jsem byla dojatá a bylo to krásné.“

Podle Špornové najdou čtenáři v knize celý průběh pandemie. „Od počátku, kdy to byl ještě neznámý vir, přes to, jak byl lockdown, rozvolnění, čekali jsme, že už to bude skvělé a zase nebylo. Jsou tam i chaotická opatření, jako že se nesmí pít káva venku nebo že lyžující nebo bobující děti jsou úplně zdraví nebezpečné a různé takovéto věci,“ vysvětlila.

Za nejpikantnější označila autorka historku o tom, jak si poradit s manželem, aby měl pocit, že žena stále pracuje. „Takže za prvé vystopovat dezinfekci, která ho dráždí ke kašli a tu rozlít do umyvadla, aby ho dráždila. Potom, to je trochu surovější, za dveře, kterými vstupuje, dát kyblík s vodou, takže když otevře, tak samozřejmě nadává, ale ví, že se zřejmě vytírá. A rozestavět různě nábytek po obýváku, protože když vstoupí, tak mu je jasné, že se uklízí. No a žena se může válet. Ale když muž vstoupí, tak třepe hadrem,“ nastínila a na adresu knihy řekla, že je v podstatě návodem, jak se v době koronaviru nezbláznit.