Od pondělí mohou hrát kina, multiplexy ale neotevřou

„Neotevřeme v žádném případě, dokud nebude umožněna konzumace a dokud stát nestanoví, jakým způsobem se budou kontrolovat zdravotnická pravidla. Tak jak teď ta pravidla vypadají, se zdá, že můžete přijít oblečená, neoblečená, najedená, nenajedená. Mně to nedává smysl,“ řekl Právu ředitel distribuční společnosti Falcon a sítě Cinestar Jan Bradáč.

„Jsme v koordinaci se Cinemacity i Premiere Cinemas a nikdo z nás před umožněním konzumace neotevře. Ať si o tom kdokoli myslí cokoli, pro nás je to zásadní. Jde o to, že divák přinese část peněz za vstupenku a část za konzumaci. Ta činí pětadvacet až třicet procent příjmů. To ale není nejdůležitější. Podstatné je, že jako profesionálové si děláme dlouhodobé průzkumy, z nichž jednoznačně vyplývá, že pokud se nemůže konzumovat, půlka lidí nepřijde. Bez popcornu to zkrátka nejde,“ řekl Bradáč.

Multiplexy by podle něj mohly otevřít v polovině června. „Pokud bychom to měli odhadnout podle nyní platných balíčků, v případě, že otevřou restaurace, vztahoval by se i na nás balíček číslo 4. S jistotou to samozřejmě říct nedokážu, jen spolu s ostatními věřím, že se incidence sníží a za další tři čtyři týdny diváky v kinech přivítáme,“ dodal.

Ti se pak mají na co těšit. Podle aktuálního plánu premiér na ně čeká od prvního dne spuštění jeden český film týdně, maximálně jednou za dva týdny velký americký film, množství animovaných snímků i dokumentů.

Hned od 17. června by měl být v kinech film Rychle a zběsile 9, od 1. července animovaná komedie Králíček Petr bere do zaječích, o týden později dlouho očekávaná Černá vdova.

„Na čekací listině jsou filmy opravdu pro každého, od otevření multiplexů až minimálně do konce prázdnin to vychází na pět, ale také osm premiér týdně. A nechceme zapomenout ani na filmy, kterým uzávěra zabouchla dveře před nosem nebo se v kinech ohřály pár dnů. Bude to pro nás historicky unikátní zkušenost,“ uzavřel Bradáč.

Na otevření hned 24. května se naopak těší Ivo Andrle, ředitel distribuční společnosti Aerofilms, která provozuje pražská kina Světozor, Aero a Bio Oko, v Hradci Králové Central a v Brně Scalu. „Samozřejmě kina otevřeme, těšíme se na diváky. Máme pro ně připravený hned od pondělí vítězný film loňského Febiofestu Služebníci a v rámci předpremiér bude v kinech na omezenou dobu k vidění držitel Zlatého medvěda Smolný pich aneb Pitomý porno,“ řekl Právu Andrle.

Následovat bude režijní debut Vigga Mortensena Ještě máme čas, inspirovaný jeho vlastním dětstvím a dospíváním, který by měl vstoupit do českých kin 27. května. Snímek byl ve světové premiéře uveden na festivalu Sundance a vypráví příběh vztahu liberálního Johna a jeho stárnoucího konzervativního otce. Léto pak zahájí rozverný Přípitek, který tvůrci s humorem označili za „francouzskou komedii, ale vtipnou“.

Otevře se například i kino v Novém Městě nad Metují. „Nevím ještě, jestli zahájíme hned v pondělí, většinou jsme hráli od čtvrtka. Jenže teď budeme mít problém, kdy vlastně hrát,“ řekl Právu ředitel kina Zdeněk Krákora.

„Děti se testují jednou týdně, v pondělí, což znamená, že mohou jít do kina vlastně jen týž den a v úterý, pak už test neplatí.“

Také proto podle něj určitě neotevřou zdaleka všechna jednosálová kina.

Festival komedie zřejmě nebude

Na otázku, které filmy má pro diváky na začátek připravené, odpověděl: „Ještě přesně nevím, co budu hrát, ale chtěl bych uvést filmy, které měly v kinech málo času, například Bábovky nebo Princezna zakletá v čase, a rád bych uvedl i Smolný pich aneb Pitomý porno. Situace nahrává artovým kinům, která mají své diváky, a ti přijdou i bez konzumace. Po pravdě řečeno, otevřu jednak proto, že mě nebaví mít zavřené kino a tomu jednomu zaměstnanci, kterého mám, vymýšlet práci. Také chceme společně s dalšími ukázat, že to nebude fungovat. Lidi budou muset buď podvádět, nebo přenášet odpovědnost na kulturní instituce, což je ze strany státu čirý alibismus. A ten má podle mě dva důvody, donutit co největší množství lidí se očkovat a zastavit podpory, protože kultura bude oficiálně otevřená,“ dodal Krákora.

Novoměstské kino hostí již tradičně Festival české filmové komedie, který proběhl i loni v září, ale letos se paradoxně patrně neuskuteční.