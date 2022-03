Nové knihy: Bernardová, Roberts a Vitvar

Mexiko, rok 1925. Sedmnáctiletá Frida Kahlo se chce stát lékařkou. Strašlivá autobusová nehoda však její plány zhatí. Pak potká Diega Riveru, proslulého malíře a lamače ženských srdcí, a po uši se do něho zamiluje. Když ji Diego požádá o ruku, okamžitě souhlasí. Jenže on jí nedokáže být věrný, a navíc se zdá, že její touha po dítěti zůstane nenaplněná.

Brighton, 50. léta 20. století. Tom učí Marion plavat, jemně ji ve vodě nadnáší ve stínu slavného městského mola a ona se do něho při tom zamiluje. Je přesvědčená, že pro fungování jejich vztahu to bude stačit.

O několik let později potkává Tom poblíž brightonského muzea Patricka. Patrick je okouzlen a otevírá Tomovi bránu do nového, fascinujícího a sofistikovaného světa umění, cestování a krásy. Jenže Tom je policista a v této době je pro něj bezpečnější oženit se s Marion a s Patrickem se setkávat tajně.

Beth veze syna na zápas a dobře ví, že její bývalá nejlepší kamarádka bydlí nedaleko fotbalového hřiště. Avšak neviděla ji celých dvanáct let, tak proč by jezdila kolem a riskovala, že v sobě oživí bolestné vzpomínky? Jenže si nemůže pomoct. Zaparkuje před Flořiným domem a přes silnici pozoruje, jak Flora a její děti vystupují z auta. Až na to, že... Něco je strašně špatně.