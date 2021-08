Nová alba: Wohnout, Iggy Azalea a Jungle

Skupina Wohnout letos slaví pětadvacet let existence. Zároveň vydává své desáté studiové album HUH! Písně mají charakteristický kapelní rukopis, nápadité melodie doprovázejí hravé texty.

Australská raperka Iggy Azalea přichází se svým třetím albem. Již dříve upozornila na to, že zvuk nových skladeb bude znamenat návrat k jejím hudebním kořenům. Přináší tedy muziku v duchu té, která ji před lety ovlivnila.

Loving in Stereo je třetí studiové album britské elektronické kapely Jungle. Vyšlo tři roky po jejich druhém albu For Ever (2018). Jako hosté se na něm představují americký raper Bas či švýcarsko-tamilský hudebník Priya Ragu.