Nová alba: Slipknot a Bon Iver

To, co americká kapela Bon Iver předvádí na svém čtvrtém sólovém albu, lze zařadit do indiefolkové přihrádky s výraznými přesahy. Zvukově je celá nahrávka hravá, jako by objevovala nové cestičky. Skladby nemají tradiční stavbu, jejich aranže jsou barevné a leckdy překvapivé.