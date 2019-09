Nová alba: Lana Del Rey, Sheryl Crow, Tool, Missy Elliott a další

Threads je v pořadí jedenácté studiové album americké písničkářky Sheryl Crow. Jsou na něm skladby, na nichž v minulosti pracovala se svými oblíbenci. Redemption Day nazpívala s Johnnym Cashem, The Worst s Keithem Richardsem z Rolling Stones, zachyceny jsou na něm i spolupráce s Chrisem Stapletonem, Erikem Claptonem, Stingem a dalšími.

Na novém albu americké zpěvačky Missy Elliottové je pět skladeb, z toho ta závěrečná je remixem předcházející nazvané Why I Still Love You. Umělkyně tradičně pojí hip-hop s moderním popem, mezi producenty a spoluautory písní na desce je i Timbaland.