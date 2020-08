Nová alba: Alanis Morissette, Beyoncé i The Psychedelic Furs

Kanadská zpěvačka Alanis Morissette se na svém devátém albu vydala do světa, v němž se alternativní rock snoubí se stejně pojatým popem. Deska nabízí jedenáct nových skladeb a těší se spíše příznivým reakcím.

Black Is King je vizuální album režírované, psané a produkované americkou zpěvačkou Beyoncé. K vytvoření nového díla ji inspirovala práce na soundtracku k filmu The Lion King: The Gift z roku 2019.