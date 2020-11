Národní galerie se pokouší online poodhalit tajemství Rembrandtova obrazu

Protože výstava, která trvá do 31. ledna 2021, obsahuje řadu mezinárodních zápůjček, nebude ji možné prodloužit. Z toho důvodu se Národní galerie Praha rozhodla lidem alespoň něco z ní zprostředkovat online.

Připravuje sérii šesti videí. V každém bude představeno jedno dílo s komentářem kurátorky výstavy Lucie Němečkové. První video by mělo být k vidění už příští týden.

Podle ní se o historii obrazu mnoho neví. Jen to, že do roku 1945, kdy jej koupila Národní galerie, byl v nosticovských sbírkách, do kterých se dostal v polovině devatenáctého století.