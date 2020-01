Miroslav Šašek cestuje se štětcem v ruce

Nejvíce se proslavil jako autor obrázkových a přehledných turistických průvodců po světových metropolích (mimo jiné This Is London, This Is Paris) a jeho talent byl mnohem širší. Po roce 1947 se však české veřejnosti ztratil na mnoho let z dohledu, protože odešel s manželkou do zahraničí. Pracoval v Rádiu Svobodná Evropa v Mnichově, v Paříži působil jako reklamní grafik i jako architekt a nakonec se stal autorem kreslených průvodců.