Mirai po autonehodě další koncerty neruší

„Tak nebojte, žijeme, respektive náš dreamteam, co stojí v první linii. S manažerkou Mončou jsme si volali a má teda chuděra tu nohu dolámanou, ale vzhledem k tomu, jak to vypadalo hrůzostrašně a vzhledem k tomu, že letěla helikoptérou, je relativně v pořádku. Už za ní pádíme do špitálu. Ústí, určitě vám koncert vynahradíme. Myslíme i na vás dolámané z dalších aut. Jezděte opatrně. Tam, kde to napálili do lesa, zrovna čtyři metry nebyly stromy… Život visí na vlásku,“ napsala na Facebook kapela Mirai.