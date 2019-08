Mirai Navrátil: Snad se na nás paní Zátopková nezlobí

Pět radiových hitů, platinové album Konnichiwa, ceny v Českém slavíkovi i Andělovi, to je výčet toho nejdůležitějšího, co v hudební skupina zatím dosáhla. V rádiích již z nového alba zní píseň ØTCHI, do konce prázdnin k ní má přibýt singl Hometown.

Je to asi s odstupem času divné, co? Ale nějak tehdy zbytku kapely nepřišel extra super a ani já jsem nebyl úplně přesvědčený o jeho síle, ve hře ve hře byl jiný singl.

Asi na to, co nabízíme všude: na 120procentní výkon, nejlepší písničky, co máme, maximální energii a pravděpodobně, pokud to stihneme na posledních štacích hradů i nový singl Hometown.