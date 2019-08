Mercury byl docela stydlivý a miloval scrabble, říká klávesák Queen

V londýnském baru Edneymu v roce 1984 jeden známý řekl, že Queen hledají přídavného klávesáka a vokalistu. Šel na pohovor a téměř hned se domluvili. Brzy odletěl do Mnichova, kde probíhaly zkoušky na světové turné.

Řekl mi: “Máš pas? Můžeš jet na světové turné? OK, v pondělí letíš do Mnichova,“ vzpomíná Edney.

Zvuk na albech Queen je velmi složitý, mnohovrstevnatý, což u rockových kapel v 70. letech vůbec nebylo samozřejmé. Problém byl ale v tom, že to na koncertech moc nešlo napodobit. Proto Queen nabírali nové lidi, kteří nebyli oficiálními členy kapely, a na turné hráli v pozadí.

„John Deacon nezpíval a Brian May jenom tehdy, když stál přímo u mikrofonu, což bylo tak 50 procent času. A najednou jsme byli tři vokalisti místo dvou a něco. Pak jsem začal používat vokodér, který byl použit třeba v Radio Gaga... přidává to hustotu vokálům,“ vysvětlil klávesák.

„Byl tak slavný, že pro něj bylo velmi těžké chodit mezi lidi. Vedl vlastně život v osamění. Nechal jen jisté lidi, aby byli jeho součástí. Po určitou dobu mě zval na party do svého domu. Když jsme byli na turné a on nemohl jít ven, zůstávali jsme v hotelu.“

„Byl strašně soutěživý ve stolních hrách. Scrabble, to bylo jeho, a Roger to hraje dodnes. Pořádali velké turnaje ve scrabblu,“ vzpomíná s úsměvem Edney.

Jeden z ikonických momentů pro Freddieho a Queen byla účast na megakoncertě Live Aid. Edney vzpomíná, že tenkrát z toho takovou vědu nedělali. „Jen zpětně to vypadá tak velké, důležité a ikonické. Bylo to jen dvacet minut. Co jsme mohli udělat za dvacet minut?” vysvětlil.