Lidé si genialitu Komenského spíše neuvědomují, míní spisovatel Kosatík

Pamatuju, dostali jsme knihu v 1. ročníku na gymplu od naší velmi dobré učitelky za povinnou četbu. Bylo nám čtrnáct let. Ve čtrnácti letech nám dala za úkol, abychom pochopili a vyložili Labyrint světa a ráj srdce. Byl to v tom věku těžký úkol.

Abychom to nepřehnali s náboženským relativismem, o Komenském se dá říci, že věci spojuje. Byl biskupem Jednoty bratrské, ta byla pronásledována a tak dále, ale v dnešní době se k němu hlásí mnoho katolíků a bezvěrců a příslušníků nejrůznějších vyznání, protože přestalo trošičku záležet na tom, kdo kam církevně patří. Vzrostl význam toho lidského, čím ta kniha je významná.

Komenský byl člověk, který stál na rozhraní epoch, renesance a baroka, ale tak stál u zrodu moderní vědy. On se setkal s Reném Descartesem, který je prototypem nového vědeckého myšlení, které spočívá v tom, že abychom si mohli udržet alespoň iluzi, že ten svět známe, musíme ho rozdělit do oborových škatulek a ty do ještě menších škatulek. Biologové budou zkoumat biologii, ne fyziku, fyzikové fyziku, ne náboženství.