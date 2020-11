La Loba, symbol ženské síly

„Hned u prvního z mnoha příběhů v této knize mě zaujaly motivy divokosti a zrození života, které neodmyslitelně patří k ženství. Je to stará indiánská legenda, která vypráví, jak přicházejí na svět divoké ženy,“ vysvětluje.

„Už při čtení se mi začaly samy od sebe vybavovat obrazy, a tak jsem vyprávění o La Lobě, což španělsky znamená vlčice, u Estésové Vlčí žena, hned zpracovala do komiksu,“ uvádí autorka, která pracuje formou digitální malby, a kromě komiksu se zabývá také knižní ilustrací.

Světoznámá jungiánská psychoanalytička a básnířka Clarissa Pinkola Estésová (75) přišla před lety s novým psychologickým archetypem divoké ženy, který se podle ní ukrývá v nezměněné síle i v hloubi duše dnešních civilizovaných žen, a dokonce tvoří její podstatu. „Pro vlky i ženy jsou charakteristické ostré smysly, hravý a silně vyvinutý smysl pro oddanost,“ píše ve své knize, která se na počátku 90. let držela téměř tři roky na seznamu bestsellerů New York Times.

Právě tehdy objevila indiánskou legendu o La Lobě. Její hrdinkou je čarodějnice, která se toulá pouští i okolní krajinou a pátrá po tom, co by se mohlo ze světa dočista vytratit, aby to potom s pomocí magického rituálu mohla vrátit k životu.

Je tlustá, zarostlá a vydává zvuky podobné spíš zvířecím než lidským. Ve své jeskyni hromadí nasbírané kosti nejrůznějších pouštních zvířat, nejvíce ji však zajímají kosti vlků. Šplhá kvůli nim po horách a prohledává vyschlá koryta řek.