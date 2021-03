Klavírista a skladatel Petr Malásek o Haně Hegerové: Měla v sobě neskutečnou magii

Bylo to před revolucí, na konci osmdesátých let. Byl jsem členem TOČR (Tanečního orchestru Československého rozhlasu, pozn. aut.), měli jsme koncert a ona na něm hostovala. Tam jsme se potkali poprvé.

S TOČR jsme doprovázeli spoustu zpěváku, ale při vystoupeních s paní Hegerovou jako by se zastavil čas, možná celý prostor. Najednou všechno znehybnělo, my i diváci jsme zůstali jako oněmělí. Měla v sobě neskutečnou magii.

Nezapomenu například na koncert na Novotného lávce v Praze pro izraelské studenty, kteří samozřejmě neuměli česky. Hana Hegerová přišla na pódium, začala zpívat slovenskou lidovku a studenti během deseti vteřin mlčeli jako pěny. Přitom to byli vesměs mladí lidé, kteří celý den chodili v Praze po hospodách a vůbec nevěděli, na čí koncert jdou. To, co Hana Hegerová na pódiu převáděla, byla vysoká škola práce s publikem.

Musím říct, že ano. Měli jsme například několik až měsíčních angažmá v německých divadlech. Hráli jsme stále na jednom místě a v sále se střídali diváci, z nichž ne všichni ji znali. Někteří se někde doslechli, že je to zajímavé, a tak se přišli podívat. Divadlo bylo každý večer plné a paní Hegerová publikum pokaždé dostala takříkajíc do kolen.

Víte, myslím si, že jsem strašně zaujatý. Bytostně jsem ji uctíval, doslova miloval. Pro mě to byla paní, která mi otevřela svět, otevřela mi dveře do světa hudby. Vyučil jsem se u ní, byla to má mistrová. Vedle ní jsem se naučil v podstatě všechno, co v muzice umím.