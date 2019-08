Kam by mohlo lidstvo dospět? Budoucnost je mezi hvězdami

Budoucnost lidstva: Náš úděl mezi hvězdami (Prostor, přeložil Jan Petříček, 456 stran). To je název knihy amerického autora Michio Kakua (1947), jednoho z nejvýznamnějších a nejznámějších vědců současnosti. Jeho japonský děd přijel do San José, aby tam v roce 1906 pomáhal při překonávání zemětřesení. Možná autorův zájem o zeměkouli, její budoucnost a cesty do vesmíru je těmito rodinnými tradicemi ovlivněn.