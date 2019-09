Herečka Tereza Ramba: Je skvělé, že teď točím komedii o lásce

V tamní vinařské uličce Výmol se filmaři sešli před devátou ranní. „Aspoň jsme nemuseli brzy vstávat,“ hodnotí to herec Kryštof Hádek. Možnost přispat si ovšem přináší s sebou také to, že z placu půjdou později. „Tomu se říká posunutá, natáčení obvykle končívá po deseti dvanácti hodinách, tedy dnes asi kolem desáté večer,“ odhaduje. Ještě že od horka, které v tu chvíli v Česku panovalo, chrání štáb vzrostlé ořešáky, napadá mě.

Narozdíl od prvního a druhého dílu protentokrát víno ani neochutná. „Alkohol teď samozřejmě nepiju. Jinak si vybírám lahev spíše než podle barvy podle kvality. Kamarádím s vinařem Staňo Mádlem, Morava tak jezdívá v posledních letech do Prahy za mnou. Babička pije jen jeho rulandu,“ prozrazuje. Přes lásku k jižní Moravě, bobulím v tekutém stavu i Bobulím také rozhodně vylučuje, že by se stala vinařkou z povolání jako Klára. Vše vysvětlí prostě: za životní ideál považuje stav, kdy majetek „dokáže sbalit do jedné krosny“.

Shrne, že v rámci profese nabízené role netřídí na ty v komedii, ty vážné, ty intelektuální: „To bych se v Česku nikam nedostal. Moje práce je ve filmech hrát. V mém oboru neexistuje něco jako start a cíl. Každému z nás se navíc jako divákovi, člověku líbí něco jiného. Já nejsem ten, který za ostatní rozhoduje, co to má být.“

Tereza Ramba k tomu doplní: „Naše postavy se prostě posunuly. Máme rodinu, dospělejší trable, ale stále to zůstávají Bobule.“ Zvědavcům ještě napoví, že kdysi velmi romantická láska Kláry a Honzy dostává opravdu vážné trhliny: „Vždyť i to mé těhotenství není jaksi důležité. Nikdo mi nehladí břicho, nikdo o novém dítěti nemluví. Jako by tam ani nebylo. Klára je těhotná, žije sama a musí se s tím nějak vypořádat. I to je život.“