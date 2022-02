Herečka Michaela Pecháčková: Komu se poštěstí čistit slonovi nohu?

Ano, to bylo vtipné, protože den před jeho konáním jsem dostala nějakou angínu, takže jsem nemohla přijít. I tak mě chtěli vidět, vyšli mi vstříc, sešli jsme se, já předvedla, co bylo třeba, zazpívala jsem a roli dostala.

Šlo o velkou příležitost, které si nesmírně vážím. Divadlo Semafor má nádhernou atmosféru, to představení mělo velkou sílu. Moc mě bavilo a užila jsem si to.

Možná ta pro Direct, kde jsme měli asi dvanáctikopečkovou zmrzlinu udělanou z marcipánu, a já si ji pak mohla celou sníst. To bylo super. Předminulý rok jsme točili pro Vodafone s hercem Tomášem Barešem, který mi hrál partnera, což byla taky velká legrace. Hezky jsme se doplňovali a celé to bylo vtipné, ale největším zážitkem je pro mě ta zmrzlina.

Asi rok jsme se neviděli, ale kamarádi jsme, je skvělý, nadaný kolega, moc šikovný. Ty jo, chtělo by to zase se potkat, protože jsme si sedli.

Když člověk zjistí, co může v přítomnosti zvířat dělat a co ne, a drží se toho, tak není čeho se bát. Slon je velké zvíře, takže respekt mám, ale pak zjistíte, že vše probíhá v pohodě. Dohlíží na nás odborníci ze safari. Třeba kolega Šimon Bilina alias Haďák, který pečuje o hady a krokodýly, už absolvoval několik kurzů, přesně ví, jak se v blízkosti zvířat chovat.

Určitě, porovnávaly jsme spolu dvě fotky, kde je Sabině asi jako mně, a opravdu jde o neskutečnou podobu. Tvrdí to i lidé ze štábu a kolegové, kteří ji znají dlouho. Říkají, že je to jako vidět Sabinu zamlada. Ale ještě častěji mi říkají, že se podobám Evě Vejmělkové.

Už se mi stal karambol, kdy jsem měla ve velké rychlosti zahnout prudce doprava. Dvakrát se to povedlo a pak někoho napadlo, že by mi do cesty mohli dát chodce, který se vyhne. Já se lekla, že ho srazím, a najela do voliéry pelikánů. Až budu mít víc zkušeností, snad nervozita z řízení opadne.