Helena Třeštíková soutěží v Amsterdamu

Zachycuje šestnáct let životního příběhu svérázné ženy, která má tři odrostlé děti, je dvakrát rozvedená a pracuje jako toaletářka. Přesto vždy vidí raději nebe než dno.

„V roce 1996 jsem začala točit sérii časosběrných dokumentů o ženách, přičemž mělo jít o hrdinky z různých společenských vrstev,“ řekla Právu Třeštíková. „Zaujala mě organizace Rozkoš bez rizika, která se stará o pražské prostitutky, a Anny byla zajímavá tím, že to nebyla typická prostitutka. Začala šlapat ve čtyřiceti šesti letech, aby přilepšila na Vánoce vnoučatům. Líbilo se mi, že se svými výraznými rysy podobá italské herečce Giuliettě Masinové. Ta ve Felliniho filmu Cabiriiny noci ztvárnila prostitutku a mně připadalo, že máme Cabiriiny noci po česku,“ dodává.

Třeštíková si na své hrdince cení to, že nikdy nic nevzdává. „Vždycky se dokáže o sebe postarat, najít si práci. Ví, že je v nejnižší vrstvě společnosti, ale nefňuká. Je to absolutní realistka. Ta touha najít cestu a dostat se z problému, nepropadnout depresi. Toho si velmi cením,“ řekla.

Na otázku, jak se cítila při debatě na dálku, odpověděla: „Je to nová zkušenost. Nemůže sice nahradit živý kontakt, ale v současné situaci to člověk musí chápat. Měla jsem dvě debaty a padly zajímavé dotazy. Z toho mám vždycky radost. Já jsem se na oplátku ptala diváků, jestli je film srozumitelný i pro Nizozemce, a potvrdili mi, že ano. Ředitel festivalu mi dokonce napsal, že film považuje za klenot.“

Do soutěže celovečerních filmů byl v Amsterdamu zařazen i dokument Vitalije Manského Gorbačov. Ráj a v sekci Best of Fests dostal šanci krátký animovaný snímek Mezery studentky FAMU Nory Štrbové. Festival vyhlásí vítěze 6. prosince.