Grafik Václav Hollar měl smysl pro detail, k vidění je v paláci Kinských

Václav Hollar se narodil v roce 1607 v Praze, jejíž uměleckou atmosféru tehdy ještě výrazně ovlivňoval císař Rudolf II. Z rodné Prahy odešel jako dvacetiletý, kdy ze země utíkalo po sporech s Habsburky také množství českých protestantů. A protože se mladý Hollar zajímal především o zobrazování městských motivů a méně o figurální náměty, nepřidal se k hlavnímu proudu evropských umělců směřujících do Itálie, odkud už se šířilo baroko, ale místo toho zamířil do Německa. Ve Frankfurtu nad Mohanem pak vstoupil do učení do proslulé rytecké dílny Matthäuse Meriana.