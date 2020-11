Génius, kterého nám mohou závidět. Češi připomenou ve světě výročí Komenského

V Nizozemsku Komenský prožil 14 let. České centrum Rotterdam to připomene kampaní Českých center #GrowOurHumanity, díky níž se do veřejného prostoru evropských metropolí dostávají inspirativní citáty českých myslitelů a humanistů – Václava Havla, Jana Patočky, T. G. Masaryka a také J. A. Komenského. Do projektu se spolu s Českým centrem Rotterdam zapojily (a postupně dále zapojují) i další pobočky sítě, a to v Belgii (České centrum Brusel), Švédsku (České centrum Stockholm), Itálii (České centrum Milán), Bulharsku (České centrum Sofie) a zastupitelský úřad v Lucembursku.