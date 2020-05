Ewa Farna, The Atavists Wohnout, Circus Ponorka a další zahrají vědcům

Ve středu 13. května se od 16.30 v pražském Lucerna Music Baru uskuteční festival Hudebníci vědcům. Kapely a muzikanti vyjádří poděkování všem odborníkům za to, co pro veřejnost vytvořili a vytvářejí v čase pandemie. Představí se Ewa Farna, The Atavists, Tam Tam Batucada, Vanua 2, Wohnout, N.O.H.A., Circus Ponorka, Václav Koubek a Tomáš Matonoha & Inspektor Kluzó.