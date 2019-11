Dyk podpoří Kubišovou na koncertě k 30. výročí revoluce

Kubišová rozjela v šedesátých letech raketovou kariéru, ale komunistická moc ji na vrcholu zakázala a odstranila z médií i pódií. Nepohodlná upřímná umělkyně se mohla vrátit až v roce 1989, kdy se stala symbolem revoluce.

„Pro mě to znamená takovou připomínku toho, že mi byli čtyři roky. To je taková moje osobní vzpomínka a zadruhé to pro mě znamená takový konec té polistopadové doby,” řekl Dyk.

Marta Kubišová letos odehraje jediný koncert. Foto: VDN Promo

„Moc se těším. Zaprvé tam budu hrát trošku něco jiného, než normálně hraji. To se vždy těším. Budu tam hrát s Petrem Maláskem, to se také vždy moc těším. Nehledě na to, že asi kolem té doby a kolem toho výročí bude asi taková lehce třaskavá atmosféra, takové šimrání v podbřišku a to já mám rád,” vysvětlil zpěvák.