Divadelní svět Brno zve diváky do hlediště i online

Mezinárodní rozměr festivalu bude zachován díky streamovaným inscenacím z Izraele, Maďarska, Slovenska a Německa. Diváci se mohou těšit na Tři sestry mnichovského souboru Kammerspiele, inscenaci na téma klimatické krize Jezdec na bělouši od Theater Bremen, taneční projekt If At All izraelské Kibbutz Contemporary Dance Company, Antigonu Slovenského národního divadla nebo Elektru či Krále Oidipa z mnichovského Residenztheater.