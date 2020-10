Designblok přesídlil do kláštera

Více než dvě stě designérů se představí na 22. ročníku přehlídky designu a módy Designblok, která začíná dnes a potrvá do neděle. Z holešovického výstaviště v Praze, kde se festival konal posledních pět let, letos přesídlil do prostoru bývalého kláštera sv. Gabriela na Smíchově. Prohlídka bude kvůli pandemii koronaviru možná pouze s časovými vstupenkami.