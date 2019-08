David Koller, Richard Műller a Viki Olejárová zpívají Krylovu píseň k filmu Amnestie

„Celý koncept vymyslel Maroš Hečko, jeden z producentů filmu. Přišel už za námi s tím, že by rád udělal právě tuto konkrétní písničku symfonicky a že chce do ní i zakomponovat tóny Smetanovy Vltavy. Když vyslovil toto spojení, vůbec jsem neváhal. Bylo mi jasné, že právě u tohoto chci a musím být. Byla to rychlá, příjemná a doufám, že i užitečná práce,“ dodává Müller.