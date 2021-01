Britští hudebníci zuří. Po brexitu je téměř nemožné jet na turné

Evropské země mohou vyžadovat pracovní povolení a dále poplatky za vybavení, které si skupiny vezou s sebou. To ale není zdaleka všechno. Problém je i s doprovodnými zaměstnanci hudebních skupin a orchestrů. Podle nových pravidel by se řidič, který jim veze vybavení, musel vrátit po návštěvě dvou států EU zpět do vlasti, hořekují Britové. A to se ještě neví, jak dlouho bude pokaždé čekat na hranici.