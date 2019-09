Benátská pronásledování Polanského, Dreyfuse a Sebergové

Film, uváděný v Benátkách mimo soutěž, vznikal patnáct let. Jeho premiéra nakonec připadla na čtyřicáté výročí smrti Sebergové. Podle režiséra Benedicta Andrewse by její osud vystačil na seriál. „My se soustředili na to, co se stane, když je člověk vystaven tlaku FBI,“ řekl.