Barytonista Vladimír Chmelo: Je nutné být maximálně připravený

Upřímně, nikdy mě nenapadlo, že po letech strávených v největších operních domech na světě budu mít důvod zpívat představení Traviaty s klavírem v Cremoně. A najednou se ten důvod našel. Po vynucené několikaleté zdravotní pauze jsem přivítal pozvání italské pěvkyně a pedagožky Astrei Amaduzzi, abych zazpíval své oblíbené role v Traviatě a Nápoji lásky, jež by mě, jak se říká, vrátily do hry.

Jsem velmi vděčný, že jsem téměř dvacet let hostoval v nádherných rolích barytonového oboru v operních divadlech téměř v celém světě. Za všechny jmenujme New York, Milano, Buenos Aires, Tokio, Palermo, Hamburg, Paříž, Vídeň, Berlín, Graz, Ženevu a mnoho dalších. A samozřejmě u nás doma, v Praze, Brně a Bratislavě. Tam jsem se cítil asi nejlíp.

Před časem jsem měl těžkou autonehodu. Rekonvalescence byla skutečně zdlouhavá, nicméně přinesla mnoho pozitivního. Nejenže se mi podařilo dát do pořádku celkové zdraví a zrekonstruovat hlas, ale měl jsem díky tomu dost času na vytvoření zajímavých projektů a otevřely se mi nové obzory, co se týče učení pěvecké techniky. Obklopil jsem se mnoha mladými pěvci, kterým jsem začal být oporou v jejich dalším růstu. To mě inspirovalo k vytvoření Pražského hudebnímu institutu.

Pokusil jsem se vrátit do divadla brzy po nehodě, ale ukázalo se to jako předčasné. Proto svůj návrat teprve připravuji. Nechci se tentokrát unáhlit a obrnil jsem se trpělivostí. Odměnou mi je poznání, že žádná pěvecká technika není zázračná nebo samospasitelná a že k úspěchu vede jedině systematická a nikdy nekončící práce na jejím zdokonalování. Mnoho pěvců nemá už v průběhu kariéry dostatek času na přísnou kontrolu svých pěveckých stereotypů, což vede k poklesu kvality mnohdy velmi nenápadnému, ovšem těžko napravitelnému.

Mám za to, že umělec je umělcem především z vnitřní potřeby. Je to způsob vyjádření vlastní osobnosti, a proto je finanční ocenění jakoby druhotnou záležitostí. Avšak ne nadarmo se říká, že je někdo hladový jako herec.

Samozřejmě to říkám s nadsázkou, nicméně je všeobecně známo, že kultura a živé umění jsou u nás velmi podfinancované. Takže pokud se bavíme o dobře placených operních pěvcích, týká se to jen těch skutečně špičkových. V zahraničí je situace o něco lepší, ačkoli i tam to už není, co bývalo.