Nejvíc nominací, patnáct, posbírala Bába z ledu Bohdana Slámy, což se projevilo i v kategorii Nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli. Film zde má rovnou dva zástupce, a to Václava Neužila a Marka Daniela, kteří hrají - Danielovými slovy - nezdárné syny.

Zastoupení zde má i snímek s druhým nejvyšším počtem nominací, s třinácti, Po strništi bos Jana Svěráka. Akademiky zaujal Oldřich Kaiser v roli rodinou zavrženého samotáře Vlka, jenž na konci filmu zemře. „Poněvadž jsem profesionál, že, tak jsem chtěl tu postavu dohrát jako mrtvej. To by diváci přece poznali, že tam v té rakvi nikdo není. Tak jsem vlezl do rakve a teď jsem nominovanej, takže divák to poznal, že jsem v té rakvi skutečně byl,“ vtipkoval herec.

Jedna z osmi nominací filmu Špína Terezy Nvotové připadla herci Patriku Holubáři, jenž ztvárnil puberťáka Bohdana, a dostalo se i na Rodinného přítele z trilogie Zahradnictví Jana Hřebejka, konkrétně na Martina Fingera v roli Jindřicha Rohna. „Já jsem už od dětství miloval, když jsem mohl sledovat osudy postav ve velkým časovým rozmezí a tady to bylo 20 let, a to mě hodně bavilo,“ uvedl s tím, že nejlépe se mu hrály cholerické výbuchy.