Radmila Hrdinová, Právo

Proč podle vašeho názoru mají diváci tuhle inscenaci rádi?

Je to asi proto, že se jedná o komedii a člověk u ní nemusí příliš přemýšlet, což při letním horku škodí. Dalšími důvody jsou samozřejmě režisér Jiří Menzel, herci Čtvrtníček a spol. a samotná komedie, při níž se nic nestane, jak ostatně sám název napovídá.

Máte už nějakou zkušenost s hraním pod širým nebem?

Pod širým nebem hraju léta, dobře a rád.

Šťovíček je jeden ze Shakespearových neodolatelných pitomců obdařených mocí. Měl jste k jeho ztvárnění nějaký konkrétní inspirační zdroj?

Ano, měl jsem inspiraci v konkrétních postavách prezidenta a premiéra. A schválně neuvádím „pan”, neb to pro mě páni nejsou.

Co vás na těchto typech baví?

Baví mě bavit lidi, a to je základ. Na tělo mi to psal snad už Shakespeare sám, a neb je to klasik, pro improvizaci v něm není místo.

Jak se vám hraje s Petrem Čtvrtníčkem?

S Péťou se mi hraje dobře, ale jak říkám, dobrý herec zahraje s každým. No a čím lepší partner, tím lepší výkon.