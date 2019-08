Radmila Hrdinová, Právo

Představení nazvané V břiše velryby se odehraje poblíž chátrající vily, kde prožila své mládí písecká rodačka Dagmar Šimková, jež strávila od roku 1952 čtrnáct let v komunistickém vězení. Po propuštění a srpnové okupaci Československa emigrovala s matkou do Austrálie. Po roce 1989 se do Československa několikrát vrátila. O svém zatčení, výsleších a o letech strávených ve vězení napsala knihu Byly jsme tam taky.

„Příběh Dagmar Šimkové jsme vybrali jako připomenutí konkrétního lidského osudu, podobného příběhům desítek a stovek jiných odvážných jedinců, kteří našli odvahu vzdorovat nesvobodnému nesouladu myšlení, mluvení a konání a odhodlali se k veřejně projevenému, osobně svobodnému postoji vůči totalitnímu režimu s vědomím logických následků,“ říká k volbě tématu projektu umělecký vedoucí souboru a režisér inscenace Pavel Štourač.

Název inscenace V břiše velryby odkazuje k myšlence amerického religionisty Josepha Campbella, který břicho velryby považoval za symbolické místo, kde člověka pohltí neznámo, kde se rodí hrdina, člověk schopný vzdorovat osudu, době, strachu či totalitě.

Na vzniku inscenace se kromě členů Divadla Continuo podílejí i účastníci z dvanácti zemí Evropy i zámoří, kteří společně po dobu čtyř týdnů pracují na výsledném tvaru. Představení v Písku se konají od 8. do 15. srpna vždy od 20.30 hodin. Inscenaci doprovází i výstava Ta krásná holka z vily nad řekou v Městské knihovně Písek.