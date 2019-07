Stanislav Dvořák, Novinky

Na ploše přes 400 metrů čtverečních chce muzeum představit předměty ze sbírky hercovy rodiny a ze sbírky Charlese a Roselyne Duringerových, kteří iniciovali vznik prvního muzea na zámku nedaleko Nantes, jenž kdysi patřil Funèsově rodině. To fungovalo jen v letech 2014 až 2016.

„Když to muzeum zavřeli, naše rodina obdržela mnoho vzkazů od lidí, kteří byli zklamáni, že ve Francii není žádné místo věnované mému dědečkovi... Nové muzeum bude elegantní, inteligentní a zábavné. Přání tisíců Francouzů a rodiny se zhmotnilo,” uvedla hercova vnučka Julia.

Podařilo se shromáždit na 350 artefaktů - osobní fotky, vzpomínky, dopisy, videoklipy. Muzeum vystavuje také klavír. Připomíná tak málo známou epizodu z Funèsova života, kdy byl v mládí kabaretním pianistou. Kromě toho upozorňuje třeba i na jeho oblíbené zahrádkaření.

Louis de Funès ve Fantomasovi

FOTO: Société Nouvelle des Établissements Gaumont

Existuje také Muzeum četnictva a filmu v Saint-Tropez, kde se točila slavná série filmů o četnících. To však není zaměřeno výlučně na Louise de Funése a nejmenuje se po něm.

Louis de Funès a Jean Marais

FOTO: Société Nouvelle des Établissements Gaumont

Louis de Funès by ve středu oslavil 105 let. Narodil se 31. července 1914 v Paříži. Jeho cesta k filmové slávě byla velmi dlouhá a obtížná. Dostával jen maličké role a teprve v roce 1958, kdy mu bylo 44 let, ho kritika díky hře Oskar začala více uznávat. V 60. letech lze už mluvit o hvězdném statusu. Maličký plešatý chlapík naplno ukázal svůj temperament a grimasy v dnes kultovních komediích o četnících nebo ve snad nejslavnějším filmu Fantomas a pokračováních Fantomas se zlobí a Fantomas kontra Scotland Yard. Stejně tak „řádil“ v Grand restaurantu pana Septima, Senzačních prázdninách či Velkém flámu.

Intenzivně hrál i v sedmdesátých letech, z té doby pochází Pošetilost mocných, Piti Piti Pa, Křidýlko nebo stehýnko a Jeden hot a druhý čehý. Jeho posledním filmem se stal Četník a četnice v roce 1982. O rok později na zámku Clermont umírá.