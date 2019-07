Nová alba: Kaiser Chiefs, Of Monsters And Men i Kaczi

Další prázdninový týden připomíná, že se na české hudební scéně hlásí o slovo písničkářka Kaczi. Zatím formou minialba. Vyšla nicméně i nová alba britských Kaiser Chiefs, islandské kapely Of Monster And Men a amerického rapera vystupujícího jako Chance The Rapper.