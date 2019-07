Natalie Imbruglia se vrací

Australská zpěvačka Natalie Imbruglia byla nejvíce populární na konci 90. let. Její debutové album Left Of The Middle (1999) bylo úspěšné, následovník White Lilies Island (2001) na ně navázal. Potom se ale růst popularity zpěvačky dostal do stadia stagnace, a tak není divu, že aktuálně hlásí několik novinek v naději, že se vše v lepší obrátí.