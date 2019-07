Jaroslav Špulák, Právo

The Godmother je životopisné drama o kolumbijské narkobaronce Griseldě Blancové, známé také jako Kokainová kmotra. Žila v letech 1943 až 2012. Pokud by ho Lopezová skutečně režírovala, byl by to na tomto postu její debut. Jasné to však dosud není.

Zcela jisté nicméně je, že ve filmu ztvární hlavní roli a podepíše se pod něj jako producentka. Autory scénáře jsou Regina Corradová a Terence Winter.

Snímek bude sledovat vzestupy a pády Blancové, která se z chudého děvčete vypracovala na jednu z nejvýznamnějších osobností nelegálního obchodu s drogami. Před několika lety si ji zahrála Catherine Zeta-Jonesová v televizním filmu Cocaine Godmother: The Griselda Blanco Story (2017).

„Příběh Griseldy Blancové mě vždycky fascinoval, takže když se naskytla možnost zahrát si ji, skočila jsem po ní,“ řekla Lopezová serveru Variety.com. „Ona je všechno, co hledáme ve vyprávění o ženských postavách. Je dynamická, známá, ambiciózní, podmanivá i chladná.“

Plány s natáčením filmu The Godmother byly ohlášeny už před třemi lety, přičemž tehdy vznikal jako projekt televize HBO. Nakonec ale půjde o celovečerní snímek.