Stanislav Dvořák, Novinky

Jedná se o mimořádně ambiciózní, náročný a drahý film s mezinárodním obsazením. Český film se dostává do hlavní soutěže v Benátkách po dlouhých 25 letech. Naposledy se tam v roce 1994 představil snímek Život a neobyčejná dobrodružství vojáka Ivana Čonkina režiséra Jiřího Menzela.

„Přiznávám, že jsem v to nevěřil. Naděje, že by to mohlo vyjít, že by se Nabarvené ptáče dostalo právě do Benátek, tedy na jeden ze tří vůbec nejprestižnějších filmových festivalů na světě, mně přišla až pošetilá. Ale jsem tak rád, že se to podařilo, tak to tomu filmu přeji, přeji to všem mým koproducentům, partnerům, sponzorům, hercům a štábu. Jsem moc rád, že jsem nezklamal jejich očekávání v tomto směru, a byť nikdo z nich zatím film neviděl, tak i jejich důvěru, kterou do mě a do samotného filmu po celou tu dlouhou dobu vkládali,” zareagoval režisér, scenárista a producent Václav Marhoul.

Petr Kotlár

FOTO: Jakub Čech

Stellan Skarsgård jako německý voják Hans.

FOTO: 2media.cz

Ve snímku si zahrály megahvězdy jako Harvey Keitel (Pulp Fiction), Stellan Skarsgård a Udo Kier. Hlavní dětskou roli má Petr Kotlár, ve vedlejších se objeví i Tim Kalkhof, Alla Sokolova, Aleksej Kravčenko, Lech Dyblik, Júlia Valentová, Martin Nahálka, Míša Doležalová, Zdeněk Pecha, Jitka Čvančarová, Radim Fiala a další.

Nabarvené ptáče bude soutěžit o Zlatého lva s filmy slavných režisérů jako Roman Polanski, Steven Soderbergh, Taika Waititi nebo Hirokazu Kore-eda. Předsedkyní mezinárodní poroty je argentinská režisérka, scenáristka a producentka Lucrecia Martel.

Česká premiéra snímku bude 11. září.