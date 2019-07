Stanislav Dvořák, Novinky

Film se má jmenovat Mob Girl (Mafiánská holka) a mladá herecká hvězda ztvární Arlyne Brickmanovou, skutečnou dívku, která vyrůstala mezi mafiány na Lower East Side v New York City. Nejdříve se kolem nich jen motala, později začala vyřizovat drobné kšefty a postupně se stala známou postavičkou.

Získávala hodně informací zevnitř mafie a začala chtít víc. Stala se tajnou informátorkou policie, aby později svědčila proti velké mafiánské rodině.

Jde o adaptaci knihy Teresy Carpenterové, kterou bude herečka i spoluprodukovat. Scénář sepsala Angelina Burnettová. „Dívat se na ten příběh z ženského pohledu je čerstvý a vzrušující přístup ke klasické mafiánské story,” uvedl herec a producent Brad Weston.

Lawrencová se proslavila relativně nedávno snímkem Terapie láskou a teenagerskou sérií Hunger Games. Ve své filmografii má také X-Meny, Rudou volavku, Pasažéry, Špinavý trik a Dům na konci ulice. V roce 2020 by mělo jít do kin akční drama The Dive.