Stanislav Dvořák, Novinky

Show Venuše a živly: Hudba a tanec doby Krále Slunce chce v zámecké zahradě vyvolat atmosféru doby Ludvíka XIV. pomocí hudby, tance, sofistikovaného umění iluminace a dalších efektů. Na hudbu Jeana-Baptisty Lullyho, dvorního skladatele a kapelníka Ludvíka XIV., a jeho současníků zatančí Hartig Ensemble a hosté.

Špičkový bude určitě i sobotní koncert amerických Take 6 v Pivovarské zahradě se Severočeskou filharmonií Teplice.

Take 6

FOTO: festivalkrumlov.cz

Take 6 patří k nejlepším vokálním skupinám v USA, jejich hravost, feeling a schopnost rafinovaných aranží je pověstná. Zpívají gospel (kostelní hudba Afroameričanů), ale moderní. Dnes tento žánr už není jen sborovým zpěvem, může znít jako funky, reggae, soul a podobně. Take 6 pozvali ke spolupráci i Ray Charles nebo Whitney Houston.

Filharmonie Hradec Králové a Moondance Orchestra chystají velkolepou Michael Jackson Symphony. Novým zvukem opatří nesmrtelné hity krále popu jako Thriller, Wanna Be Starting Something, Don’t Stop Till You Get Enough, The Way You Make Me Feel, Billie Jean, Human Nature, You Are Not Alone, Black Or White, Dirty Diana či Beat It.

Během festivalu, který pokračuje i v srpnu, vystoupí také Klavírní trio Bacarisse, Lenka Filipová, Tereza Mátlová, Epoque Quartet a Marek Novotný Jazz Trio. Muzikálové melodie nabídne v podání hvězd z americké Broadwaye a pražského Divadla Broadway koncert Broadway Meets Broadway. Vstupenky na všechny festivalové koncerty jsou v prodeji na www.festivalkrumlov.cz.