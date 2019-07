Věra Míšková, Právo

LOVEní





Elišce uteče snoubenec přímo od oltáře. Naštěstí má zdrcená Eliška skvělou kamarádku s jasným receptem, co je potřeba dělat: založí Elišce profil na osvědčené seznamce. Té to není příliš po chuti, ale je jí už 35 let, je single a má strach, aby jí neujel vlak. Vrhá se proto do randění naslepo a mezi řadou katastrofických schůzek zkusí najít novou lásku.

LOVEní, Česko 2019, romantická komedie, 100 min., režie: Karel Janák, hrají: Ester Geislerová, Martin Písařík, Evelyn Kramerová, Jakub Prachař a další.

Captain Marvel





Film sleduje příběh Carol Danversové, ze které se stala jedna z nejmocnějších superhrdinek světa. Když Zemi zasáhne mezihvězdná válka mezi dvěma mimozemskými rasami, Danversová se ocitá s malou skupinou spojenců přímo v srdci konfliktu.

Captain Marvel, USA 2019, akční sci-fi, 124 min., režie: Anna Bodenová, Ryan Fleck, hrají: Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jude Law, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou a další.

Gentleman s pistolí





Biografické drama vychází ze skutečných událostí a zachycuje Forresta Tuckera, zloděje a legendárního specialistu na útěky z vězení, jež mu vynášely obdiv veřejnosti a nesmiřitelnou nenávist policie. Svůj nejslavnější únik uskutečnil v sedmdesáti letech.

Gentleman s pistolí, USA 2018, krimikomedie, 93 min., režie: David Lowery, hrají: Robert Redford, Casey Affleck, Sissy Spacek, Danny Glover a další.

Alita: Bojový anděl





Ve vzdálené postapokalyptické budoucnosti žijí lidé, kteří nezištně pomáhají jiným. Kyberdoktor Ido například prolézá skládky, aby našel funkční součástky, které může implantovat lidem, co o část těla přišli. Takhle objeví Alitu, poničeného kyborga se srdcem a duší dospívající dívky, a vrátí jí život...

Alita: Bojový anděl, USA/Kanada/Argentina 2019, sci-fi, 122 min., režie: Robert Rodriguez, hrají: Rosa Salazarová, Christoph Waltz, Keean Johnson, Jennifer Connellyová a další.

Shazam!





Čtrnáctiletý chlapec v pěstounské péči se zásluhou starého kouzelníka změní v dospělého superhrdinu Shazama s dokonalým tělem a vyrýsovanými svaly. Stále však má duši dítěte a v dospělé verzi se pouští do všeho, co by dělal každý teenager, kdyby byl obdařen superschopnostmi: užíval si je!

Shazam!, USA 2019, akční fantasy, 132 min., režie: David F. Sandberg, hrají: Zachary Levi, Mark Strong, Ron Cephas Jones, Jack Dylan Grazer a další.

Stockholm





Lars Nyström chce pomocí zajatých rukojmí vysvobodit z vězení svého parťáka Gunnara. Jednání však uvázne na mrtvém bodě a hodiny čekání se protahují na dny. Lars rukojmím střídavě vyhrožuje a starostlivě dbá o jejich blaho. Začíná se tak mezi nimi, obzvláště mezi Larsem a vdanou úřednicí Biancou vytvářet vztah, který později vejde do všeobecného povědomí jako fenomén zvaný „stockholmský syndrom“.

Stockholm, USA 2018, drama 92 min., režie: Robert Budreau, hrají: Ethan Hawke, Noomi Rapace, Mark Strong, Christopher Heyerdahl a další.