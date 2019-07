Stanislav Dvořák, Novinky

Na světovém turné zněly slavné hity z nejúspěšnějších alb Pink Floyd The Dark Side Of The Moon, The Wall, Animals a Wish You Were Here doplněné o Watersovu sólo desku Is This The Life We Really Want?.

Roger Waters na turné Us + Them

Záznamy z koncertů zpracovali se Seanem Evansem, který už se podílel na filmu Roger Waters: The Wall (2015), nominovaném na cenu Grammy za nejlepší hudební film.

Roger Waters

FOTO: Aerofilms

Nový snímek vznikl v Amsterdamu. „Roger je inovátor pódiové scény v arénách a na stadionech už od začátku 70. let,“ prohlásil Watersův manažer Mark Fenwick. „Je proslulý tím, že dokáže posouvat hranice prostorového zvuku a vizuálního zážitku a zároveň do koncertu promítnout poselství lásky.“

Film má 135 minut a do českých kin vstoupí 2. října 2019.